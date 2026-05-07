ITS Academy e riforma 4+2 Valditara | Oltre 40mila iscritti | un grande successo

Questa mattina il ministro dell'Istruzione è stato in Irpinia per partecipare a diverse iniziative. Durante l'evento, sono stati forniti dati sulla partecipazione degli studenti all'ITS Academy, che ha superato i 40.000 iscritti. La discussione si è concentrata anche sulla riforma 4+2 e sulle nuove modalità di formazione professionale. Sono stati inoltre presentati progetti e incontri con studenti e rappresentanti del settore scolastico.