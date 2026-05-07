Irma Testa e Clemente Russo inaugurano McFIT Secondigliano | sport e riqualificazione al centro del quartiere

Irma Testa e Clemente Russo hanno partecipato all'apertura del nuovo centro sportivo situato nel quartiere Secondigliano. L'evento si è trasformato in un momento di incontro tra sportivi e residenti, con attività e dimostrazioni pratiche. L'inaugurazione ha attirato diverse persone del quartiere, portando attenzione all'obiettivo di promuovere attività sportive e iniziative di riqualificazione urbana. La cerimonia ha visto anche interventi e momenti di partecipazione collettiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Un’apertura che va oltre il taglio del nastro e si trasforma in un momento di condivisione, partecipazione e visione. È stato inaugurato oggi il nuovo centro fitness McFIT di Secondigliano, in Via Roma verso Scampia 56, che rappresenta la 41ª apertura del brand in Italia, consolidando ulteriormente la presenza del gruppo nel Paese. L’opening ha rappresentato un passaggio simbolico importante per il quartiere: non solo l’avvio di un nuovo centro fitness, ma un progetto concreto di riqualificazione urbana e sociale. McFIT ha infatti investito in uno spazio restituito alla comunità, trasformandolo in un punto di riferimento per il benessere, l’inclusione e la socialità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irma Testa e Clemente Russo inaugurano McFIT Secondigliano: sport e riqualificazione al centro del quartiere Notizie correlate McFIT apre a Secondigliano e Mugnano di Napoli: così lo sport ravviva le periferieDue nuove aperture nell'hinterland napoletano che dimostrano bene quanto il benessere possa diventare anche un elemento chiave per la vitalità urbana. “Il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettantistici”. La rabbia per le parole di Gravina, Irma Testa: “Brutte figure da milionari”“Mi alleno più di un calciatore, guadagnando meno dei loro cuochi o delle loro tate”. Contenuti utili per approfondire Si parla di: McFit inaugura a Secondigliano. Irma Testa e Clemente Russo a Secondigliano inaugurano nuova palestra: «Sport può fare la differenza per i giovani»È stato inaugurato oggi il nuovo centro fitness McFIT di Secondigliano, in Via Roma verso Scampia 56, che rappresenta la 41ª apertura del brand in ... ilmattino.it Irma Testa: Il mio ritiro di Assisi, la mia compagna, i cani Dante e Tokyo: così ho ritrovato equilibrioDieci anni dopo il primo volo, la Butterfly è tornata a battere le ali. Non per scappare, ma per restare. Sul ring. Dove tutto era iniziato. È lì che si ritrova davvero Irma Testa, la poliziotta ... gazzetta.it