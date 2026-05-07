Iran trattative sospese Trump | no al nucleare

Da tv2000.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra Iran e gli Stati Uniti sono attualmente ferme, dopo che i media americani hanno annunciato che l’Iran fornirà una risposta alla proposta di intesa avanzata dall’amministrazione statunitense. La proposta mira a porre fine alle tensioni e a definire un quadro per negoziati più approfonditi. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di essere contrario a qualsiasi accordo sul nucleare.

Secondo i media americani oggi l’Iran risponderà alla bozza d’intesa proposta da Trump per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Ma gli scogli da superare sono ancora molti. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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