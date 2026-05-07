Iran trattative sospese Trump | no al nucleare

Le trattative tra Iran e gli Stati Uniti sono attualmente ferme, dopo che i media americani hanno annunciato che l’Iran fornirà una risposta alla proposta di intesa avanzata dall’amministrazione statunitense. La proposta mira a porre fine alle tensioni e a definire un quadro per negoziati più approfonditi. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di essere contrario a qualsiasi accordo sul nucleare.