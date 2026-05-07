Nel Mar Rosso la portaerei francese Charles de Gaulle si trova attualmente in posizione, a circa due mesi dall'attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La guerra continua senza interruzioni, ma si notano alcuni segnali di cambiamento. Le operazioni militari e le movimentazioni di forze nella regione restano intense, mentre le tensioni tra le parti coinvolte non si sono affievolite.

A più di due mesi dall'attacco di Usa e Israele all' Iran la guerra prosegue, ma inizia a intravedersi qualche spiraglio. Nelle scorse ore Donald Trump ha fatto sapere che "la guerra finirà presto", addirittura prima del viaggio del presidente americano in Cina. Intanto sul piano economico e navale, Washington si dichiara pronta a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani in cambio della revoca, da parte di Teheran, delle restrizioni di fatto imposte al transito nello Stretto di Hormuz. Proprio in queste ore, poi, gli iraniani stanno studiando la proposta statunitense, composta da 14 punti, per il cessate il fuoco. Tra i principali elementi figurano: il riconoscimento formale da parte dell'Iran di non perseguire l'acquisizione di armi nucleari.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra in diretta. La portaerei Charles de Gaulle "preposizionata" nel Mar Rosso

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