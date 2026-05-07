L’Iran ha dichiarato di sperare che la Cina possa assumere un ruolo nel Medio Oriente dopo il conflitto. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che un accordo con l’Iran è “molto possibile”. La situazione rimane in evoluzione, con tensioni e negoziati in corso tra le parti coinvolte. La presenza della Cina nel quadro regionale viene considerata un elemento da seguire attentamente.

L’Iran ha affermato che spera che la Cina svolga un ruolo nel Medio Oriente postbellico. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump ha affermato che un accordo con l’Iran è “molto possibile”. Mentre il presidente americano Donald Trump si è detto ottimista riguardo all’ultimo ciclo di negoziati di pace con l’Iran, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato di aspettarsi un ruolo della Cina nel Medio Oriente “postbellico“. “L’Iran si fida della Cina e conta sul suo continuo impegno per promuovere la pace e risolvere il conflitto nella regione, nonché per sostenere la creazione di un nuovo ordine regionale postbellico in grado di conciliare sviluppo e sicurezza”, ha detto Araghchi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Iran: la Cina svolgerà un ruolo nel Medio Oriente postbellico

Notizie correlate

Leggi anche: Garante a chi? Perché la Cina ridimensiona il suo ruolo in Medio Oriente

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Iran: la Cina svolgerà un ruolo nel Medio Oriente postbellico.

Medio Oriente, nuovo piano Usa per la pace. 'Se l'Iran accetta la guerra è finita'Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace all'Iran assicurando che, se accettata, chiuderà il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury. Altrimenti, ha ammonito il ... ansa.it

Medio Oriente, Usa e Iran vicine ad un intesa ma Trump minaccia: senza accordo nuovi bombardamenti(Teleborsa) - Gli Stati Uniti e l'Iran sembrano avvicinarsi a un accordo iniziale per porre fine al conflitto, mentre Trump alza la pressione su Teheran con nuove minacce militari. Il presidente ha sc ... finanza.repubblica.it