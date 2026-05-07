Internazionali d’Italia Berrettini | Delusione per la partita ci tenevo Roma ha sempre insidie

Matteo Berrettini si è confrontato con una delusione durante gli Internazionali d’Italia 2026, manifestando una certa insoddisfazione per la sua prestazione nella partita di oggi, giovedì 7 maggio. L’atleta ha espresso di averci tenuto molto, sottolineando come il torneo di Roma presenti sempre delle difficoltà. La gara si è conclusa con un risultato che non ha soddisfatto le sue aspettative, portandolo a commentare con rammarico l’esito dell’incontro.

Roma, 7 maggio 2026 – Matteo Berrettini ‘soffre’ agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Roma, battuto dall’australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 al termine di una partita nervosa e carica di errori, in cui non è riuscito a sfruttare il calore del pubblico del Centrale. Al termine del match Berrettini si è presentato in sala stampa scuro in volto e pieno di rimpianti: “C’è grande tristezza e delusione per una partita a cui tenevo. Sapevamo che poteva essere un match difficile, quando arrivi in un nuovo torneo la prima...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Matteo Berrettini subito eliminato a Roma, "provo tristezza e delusione"AGI - Si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia. Leggi anche: Berrettini, doppio 6-0 a Medvedev “La partita più bella di sempre” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv. Internazionali, Berrettini deluso dopo eliminazione: Non mi sono goduto RomaMatteo Berrettini 'soffre' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Roma, battuto dall'australiano Alexei Pop ... adnkronos.com Internazionali di tennis, Berrettini eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classificaSi infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL ... iltempo.it Poetry in Motion Via IG Bnl Internazionali d'Italia - facebook.com facebook Internazionali d’Italia, Berrettini subito ko con Popyrin. Ora è fuori dai top100 x.com