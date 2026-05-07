Intelligence e rischi | l’Università a Udine analizza le emergenze

Un'équipe di ricercatori dell'Università di Udine sta studiando il ruolo dell'intelligenza artificiale nella gestione delle emergenze. Il focus riguarda come le tecnologie digitali possano aiutare a prevedere rischi ambientali e tecnologici, e quali strategie possano essere adottate per tutelare le persone più vulnerabili durante situazioni di crisi. L'analisi si concentra su strumenti e metodi innovativi per migliorare la risposta alle emergenze.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale prevenire i rischi ambientali e tecnologici?. Quali nuove strategie digitali proteggeranno le persone più fragili durante le emergenze?. Perché la memoria del terremoto friulano guida oggi la sicurezza tecnologica?. Chi collaborerà per rendere i piani di emergenza accessibili a tutti?.? In Breve Convegno sabato 9 maggio alle ore 10.30 presso il Palazzo di Toppo Wassermann. Interventi di Amedeo Aristei, Alessandro Lovari, Francesca Comunello e Stefano Zanut. Progetto Sonar-Cities coinvolge cinque enti istituzionali e cinque associazioni per l'inclusività. Analisi a 50 anni dal terremoto friulano per integrare intelligenza artificiale e dati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Intelligence e rischi: l’Università a Udine analizza le emergenze Notizie correlate Leggi anche: Ai Balance, ecco l’App contro le cadute: analizza i rischi per l’equilibrio nella terza età Soccorso alpino: nel 2025 aumentano emergenze e rischi sottovalutatiDal fascino dei sentieri al lavoro incessante dei soccorritori: il bilancio 2025 del soccorso alpino fotografa un anno di emergenze in aumento e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Palantir, un gigante controverso in rapida crescita; La storia di Wave Group: scalare l'intelligenza aziendale senza interruzioni; AI, grazie ad azione Autorità DeepSeek, Mistral e NOVA AI forniranno informazioni trasparenti sul rischio allucinazioni - AGCM; Celonis: la Process Intelligence che trasforma i dati in valore e rende adattativa la supply chain. Ecco come. Dopo l’Ucraina il rischio escalation: l’intelligence olandese guarda al confronto con la NatoAnalisi dell’intelligence olandese indicano che Mosca, dopo il conflitto ucraino, potrebbe rigenerare capacità militari e testare la coesione Nato con operazioni limitate e pressione strategica multil ... ilgiornale.it Per l’intelligence danese i rischi alla sicurezza arrivano anche dall’AmericaPer la prima volta da quando viene pubblicato, il report annuale stilato dall’Intelligence della Danimarca pone gli Stati Uniti come un possibile rischio per la sicurezza del paese. Nel documento si ... ilfoglio.it L'intelligence statunitense ritiene che l'Iran potrebbe resistere al blocco di Hormuz imposto da Trump per 3-4 mesi prima di subire gravi ripercussioni economiche. Una valutazione della CIA trapelata afferma che l'Iran ha ancora gran parte del suo arsenale di - facebook.com facebook 30 secondi prima di ucciderlo, l'intelligence israeliana ha detto ad Ahmad Turmus: «Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo» x.com