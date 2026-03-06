Ai Balance ecco l’App contro le cadute | analizza i rischi per l’equilibrio nella terza età

Ai Balance, una start-up di Scorzè, ha sviluppato un’app in grado di analizzare i rischi di caduta tra le persone anziane. Lo studio si concentra sui disturbi dell’equilibrio e sui pericoli associati, considerando questa problematica come una questione di salute pubblica in aumento. L’applicazione mira a monitorare e valutare la stabilità degli utenti per prevenire eventuali incidenti.

I disturbi dell'equilibrio e il conseguente rischio di cadute, specie nella terza età, rappresentano una criticità di sanità pubblica in costante crescita, a cui ora ha dedicato uno studio e la conseguente applicazione la start-up Cortitech di Scorzè (Venezia). A presentare lo strumento è Maurizio Brugnaro, direttore di Cortitech e ideatore, insieme al gruppo di tecnici e operatori sanitari, di "Ai Balance" un'app "progettata – sostiene il dirigente – specificamente per rispondere alle sfide cliniche poste dai disturbi vestibolari".

