Il mese di maggio a Indianapolis inizia con il Gran Premio di Indy, il primo evento ufficiale della stagione. La gara si svolge presso l’Indianapolis Motor Speedway e coinvolge le vetture della serie NTT IndyCar. La competizione segna l’apertura delle attività di un periodo ricco di appuntamenti, con numerosi piloti pronti a sfidarsi nella classica corsa sulla pista statunitense.

Primo impegno ufficiale del ‘ The Month of May’ presso l’Indianapolis Motor Speedway per la NTT IndyCar Series questo fine settimana con il tradizionale GP che precede di sette giorni le qualifiche della 500 Miglia in programma come sempre a fine mese in occasione del fine settimana del ‘Memorial Day’. La pista permanente che sorge all’interno dell’autodromo più antico al mondo accoglie una nuova sfida tutta da vivere, il secondo road course in programma se non consideriamo le tre corse nei cittadini di St. Petersburg, Arlington e Long Beach. Rinus VeeKay (2021), Will Power (2015, 2017, 2018) e Alex Palou (2023-2024-2025) hanno vinto almeno una volta questa specifica corsa che specialmente nel 2020 e nel 2021 è stata ‘replicata’ nel corso della singola stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, il ‘The Month of May’ parte con il GP di Indy

Valentino Rossi CHARGES for the lead… and it ends in chaos | 6 Hours of Imola 2025 | FIA WEC

Notizie correlate

Formula 1, si parte dall’Australia: il GP di Melbourne live su Sky e NOW. Nel weekend anche IndyCarDal 5 all’8 marzo il via alla stagione 2026 di Formula 1 con il Gran Premio d’Australia in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky...

IndyCar, prima volta per il GP di Arlington. Palou vuole subito rifarsiDopo una stagione d’attesa è finalmente giunto il momento della prima competizione della NTT IndyCar Series tra i muretti di Arlington.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: IndyCar, preview Sonsio GP: inizia il Month of May; IndyCar | Gli orari del weekend a Indianapolis: si comincia dal road course, gara al sabato; IndyCar | Sonsio Indianapolis GP 2026 – Anteprima e Orari TV.

IndyCar, il ‘The Month of May’ parte con il GP di IndyPrimo impegno ufficiale del ‘The Month of May’ presso l’Indianapolis Motor Speedway per la NTT IndyCar Series questo fine settimana con il tradizionale GP ... oasport.it

How INDYCAR Drivers Can Win The Month Of May — And Contend For The Indy 500Our James Hinchcliffe breaks down the keys to INDYCAR drivers and teams having a successful month, leading up to the Indy 500. foxsports.com

A segno in ogni gara del mese: #Thuram è l'EA Sports Player of the Month di aprile x.com

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore dell’Inter Marcus Thuram. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Hellas Verona “In questo finale di campionato Marcus Thuram è stato il vero valore aggiunt - facebook.com facebook