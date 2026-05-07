Incidente con la moto a Sassano | muore un 31enne
Nella serata di oggi, un incidente lungo la strada provinciale tra Silla di Sassano e Trinità, nel territorio di Sala Consilina, ha causato la morte di un uomo di 31 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale e le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Tragedia nella serata di oggi lungo la strada provinciale che collega Silla di Sassano a Trinità, nel territorio di Sala Consilina. Un giovane motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto nei pressi del Ponte Cappuccini. La vittima è Pasquale Morello, 31 anni, residente.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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