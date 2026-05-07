Incidente con la moto a Sassano | muore un 31enne

Nella serata di oggi, un incidente lungo la strada provinciale tra Silla di Sassano e Trinità, nel territorio di Sala Consilina, ha causato la morte di un uomo di 31 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale e le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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Tragedia nella serata di oggi lungo la strada provinciale che collega Silla di Sassano a Trinità, nel territorio di Sala Consilina. Un giovane motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto nei pressi del Ponte Cappuccini. La vittima è Pasquale Morello, 31 anni, residente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Scontro auto-moto, 31enne muore dopo un giornoÈ morto questa mattina il motociclista 31enne di Andria rimasto coinvolto in un incidente ieri sera in via Barletta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, palermitano muore precipitando in una scarpata; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enne; Tragedia sulla Tiburtina: Andrea muore in moto a pochi giorni dal compleanno. Tragico incidente a Calenzano: muore un motociclista di 27 anniLo scontro, scontro avvenuto intorno alle 17, è stato violento: la moto è stata scaraventata fuori dalla carreggiata per diversi metri. gonews.it Scontro fra una moto e due auto in via Bassano a Trento, ferito un 22enneLa moto viaggiava in direzione Pergine quando è avvenuto lo scontro. Nell'impatto è rimasto ferito un giovane di 22 anni, che è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Al momento dei ... rainews.it Incidente mortale a Capua (Caserta): un turista 56enne della Repubblica Ceca, Michal Gross, è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana. - facebook.com facebook