La procura di Milano sta svolgendo indagini su un incontro avvenuto il 2 aprile presso lo stadio di San Siro. Secondo le verifiche, durante l'incontro sarebbero state decise le designazioni di due partite dell’Inter. Si indaga anche sulla presenza di Giorgio Schenone, responsabile dei direttori di gara del club nerazzurro, che potrebbe aver partecipato alla riunione. Le verifiche sono in corso per chiarire i fatti.

Gli inquirenti vogliono capire se il designatore (che si è autosospeso) e il club referee manager dell’Inter si sono visti presso lo stadio di San Siro il 2 aprile 2025. La Procura di Milano sta lavorando all’ipotesi che, nell’incontro del 2 aprile presso lo stadio di San Siro, in cui sarebbero state decise le designazioni di due incontri dell’Inter contestate a Gianluca Rocchi, abbia preso parte anche Giorgio Schenone, club referee manager della società nerazzurra. Rocchi, indagato per frode sportiva, si è autosospeso (al suo posto come designatore ad interim c’è Dino Tommasi), mentre Schenone non risulta iscritto nel registro: dovrebbe essere ascoltato l’8 aprile dai magistrati e dalla Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inchiesta arbitri, indagini su un presunto incontro tra Rocchi e Schenone

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