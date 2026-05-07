In passerella contro la malattia Arriva l’iniziativa ’La vie en rose’ La sfilata che celebra la forza

FOLLONICA Per una settimana Follonica si tinge di rosa per "La vie en rose", l’evento di beneficenza organizzato dall’associazione "Insieme in Rosa onlus" in collaborazione con il neonato GEF (Gruppo eventi follonica), associazione nata lo scorso marzo con l’obiettivo di mettere in rete le associazioni del territorio e organizzare eventi che coinvolgano tutta a cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà all’interno del teatro Fonderia Leopolda sabato 16, ma nella settimana di avvicinamento, a partire da sabato prossimo, diversi negozi e ristoranti di Follonica coloreranno le loro vetrine di rosa per sostenere l’evento, allestite dai rioni e dall’Associazione Carnevale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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