Continua ad attirare l’attenzione la vicenda dei due impianti a biogas situati nella zona di Sgr, uno a San Paterniano e l’altro in zona Cucchiarello. Entrambi gli impianti cercano di ottenere l’autorizzazione per la conversione a biometano. La richiesta ha sollevato nuove criticità e sollecitato il coinvolgimento delle autorità competenti per valutare le procedure da seguire. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità regionali e locali.

E’ ancora al centro delle attenzioni la questione dei due impianti a biogas di Sgr, quello di San Paterniano (Osimo SgrBio1) e in zona Cucchiarello (SgrBio2) che spingono per la conversione a biometano. Contrariamente a quanto era emerso qualche settimana fa, ci sarebbe uno stop per l’impianto 2. L’altro ieri si è tenuta la quinta conferenza dei servizi nel giro di due anni durante la quale è emerso che il progetto presentato dalla ditta richiederebbe ulteriori approfondimenti, motivo per cui il procedimento è stato sospeso. Permarrebbero, comunque, le stesse criticità rilevate in precedenza, tra tutte quelle relative alla viabilità che,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impianti biomasse, spuntano nuove criticità per l’autorizzazione

Revamping di un impianto di biogas per la produzione di 500 Smc/h di biometano da immettere in rete

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