Buon onomastico Claudia immagini e gif da condividere

Oggi 20 marzo si celebra la festa di Santa Claudia di Amiso, una martire cristiana venerata dalla Chiesa cattolica. Sono molte le persone che in questa giornata condividono immagini e gif per augurare buon onomastico a chi porta il nome Claudia. La ricorrenza coinvolge chi porta questo nome e chi desidera ricordare questa figura religiosa.

Si festeggia oggi 20 marzo Santa Claudia di Amiso. La martire cristiana è venerata come santa dalla Chiesa cattolica. Viene ricordata assieme alle sue “compagne” martiri, ovvero un gruppo di sette donne di Amiso (Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia) che si opposero alla persecuzione dei cristiani sotto l’imperatore Diocleziano. Santa Claudia di Amiso si oppose alla persecuzione dei cristiani. II significato del nome Il nome di Claudia ha origine sabina e nella forma latina Claudius, significa ‘zoppo’. Dell’intelligenza, del carattere e della personalità di chi si chiama Claudia, Claudio o Claude non si possono che tessere ‘laudi’ e ‘lode’ o ‘lodi’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Claudia, immagini e gif da condividere Articoli correlati Buon onomastico Eleonora oggi 21 febbraio, immagini e gif da condividere sui socialSi festeggia oggi, 21 febbraio, Santa Eleonora di Provenza, regina consorte d’Inghilterra e duchessa consorte d’Aquitania dal 1236 al 1272 (figlia di... Buon onomastico Marcello oggi 16 gennaio: video, gif e immagini di auguri da condividereSi festeggia oggi, 16 gennaio, San Marcello, trentesimo vescovo di Roma e Papa della chiesa cattolica dal maggio del 308 al 16 gennaio del 309.