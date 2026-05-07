Illuminante necessaria stimolante | le voci degli studenti a Energia Europa

Firenze, 7 maggio 2026 – Illuminante. Necessaria. Esaustiva. Stimolante. Moderna. Interessante. Attuale. Sono gli aggettivi con cui gli studenti universitari seduti in platea al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio hanno descritto la mattinata di " Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un'Unione coesa e sicura ", il convegno promosso da QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, condotto dalla direttrice Agnese Pini. Giovani studenti, di fatto maggioranza del pubblico presente, che hanno ascoltato con attenzione gli interventi di relatori di primo piano: dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al ministro Tommaso Foti, dall'europarlamentare Dario Nardella a imprenditori e accademici chiamati a ragionare sul futuro energetico del continente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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