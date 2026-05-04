Al cinema in settimana | da Il diavolo veste Prada 2 a Lo straniero

Questa settimana nei cinema sono in programmazione diversi film, tra cui il seguito di un celebre comedy-drama e un nuovo adattamento letterario. Tra le uscite ci sono anche produzioni di genere diverso, che spaziano dal comico al drammatico. Gli spettatori possono scegliere tra pellicole di varia durata e stile, con alcune che sono già state molto anticipate e altre appena uscite. La programmazione offre opzioni per diversi gusti e interessi.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “Lee Cronin – La mummia”, “Lo Straniero”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Il film – Le lacrime del mare azzurro”, “The Drama” e “Ti uccideranno”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 4 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film....🔗 Leggi su Bergamonews.it Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale Notizie correlate Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il Diavolo Veste Prada 2 Leggi anche: Al cinema in settimana: arriva “Il diavolo veste Prada 2” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il Diavolo Veste Prada 2; Al cinema in settimana: arriva Il diavolo veste Prada 2; Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì; Il diavolo veste Prada e Michael aprono maggio con un record – Il box office di venerdì 1 maggio. Al cinema in settimana: da Il diavolo veste Prada 2 a Lo stranieroÈ ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano Il Diavolo Veste Prada 2, Michael, Super Mario Galaxy – Il Film, Lee Cronin – La mummia, L ... bergamonews.it Al cinema in settimana: arriva Il diavolo veste Prada 2Arriva al cinema Il diavolo veste Prada 2. Il film, che approda nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 29 aprile, è il sequel del capolavoro che ha ridefinito la commedia fashion. Diretto da ... bergamonews.it "IL DIAVOLO VESTE PRADA 2" DEBUTTO MONDIALE DA 233,6 MILIONI DI DOLLARI, MIGLIOR ESORDIO DEL 2026 PER UN LIVE ACTION. L'ITALIA E' IL SECONDO MERCATO MONDIALE DOPO IL NORD AMERICA. #IlDiavoloVestePrada2 registra il migli - facebook.com facebook Nuove foto di Sarah dalla premiere del Diavolo Veste Prada 2 a Milano x.com