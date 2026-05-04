Al cinema in settimana | da Il diavolo veste Prada 2 a Lo straniero

Da bergamonews.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana nei cinema sono in programmazione diversi film, tra cui il seguito di un celebre comedy-drama e un nuovo adattamento letterario. Tra le uscite ci sono anche produzioni di genere diverso, che spaziano dal comico al drammatico. Gli spettatori possono scegliere tra pellicole di varia durata e stile, con alcune che sono già state molto anticipate e altre appena uscite. La programmazione offre opzioni per diversi gusti e interessi.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “Lee Cronin – La mummia”, “Lo Straniero”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Il film – Le lacrime del mare azzurro”, “The Drama” e “Ti uccideranno”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 4 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film....🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Video Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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