Mirko Bernardinello il primo trapiantato d' Italia da donatore a cuore fermo | All?asilo senza fiato ma sono rinato grazie a un angelo e ai medici

Mirko Bernardinello è stato il primo in Italia a ricevere un trapianto da un donatore con il cuore fermo. La sua infanzia è segnata da un’esperienza difficile, tra ricordi di momenti senza respiro e di un asilo difficile da dimenticare. Oggi, dopo l’intervento, parla di rinascita grazie all’aiuto di medici e di un angelo che ha reso possibile tutto questo.

ROVIGO - Della propria infanzia Mirko Bernardinello (primo trapiantato da donatore a cuore fermo in Italia, ndr) ha un ricordo nitido e doloroso: «All’asilo senza fiato». Così si intitola anche un paragrafo del libro “A cuore fermo” (Cleup), che il 49enne polesano ha scritto con il giornalista trentino Antonio Girardi. Gli autori hanno deciso di destinarne i proventi alle organizzazioni di volontariato che si occupano di donazioni e trapianti. Come sta? «Molto meglio di tre anni fa, quando ero arrivato quasi alla fine della mia vita. Non riuscivo più a camminare neanche per fare dieci metri. Sono nato con una cardiopatia congenita». «Tutto è iniziato da loro due», racconta nel volume, riferendosi a Gino Gerosa e Paolo Zanatta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mirko Bernardinello, il primo trapiantato d'Italia da donatore a cuore fermo: «All?asilo senza fiato, ma sono rinato grazie a un angelo e ai medici» Il contributo della Cardiochirurgia teatina al primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo eseguito in AbruzzoL'intervento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila: il fegato è andato al Policlinico Gemelli di Roma, mentre i reni sono stati trapiantati nello... Leggi anche: L’asilo vive. Nel cuore di un anonimo donatore Argomenti più discussi: Mirko, il primo a ricevere un trapianto da donatore a cuore fermo: Non voglio sapere chi sia; Mirko Bernardinello, primo trapiantato in Italia con intervento a cuore fermo: Un angelo mi ha ridato la vita VIDEO; Trapianto cardiaco a cuore fermo: primo paziente italiano operato a Padova; VENEZIA | DONARE E’ UN GESTO D’AMORE: IL 16 APRILE IL DONATION DAY NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE. Mirko Bernardinello, primo trapiantato in Italia con intervento a cuore fermo: «Un angelo mi ha ridato la vita» VIDEOVENEZIA - Veneto leader in Italia nella donazione di organi. Ma si può fare di più: per questo la Regione promuove per il 16 aprile il Donation Day, con punti informativi ... ilgazzettino.it Tra i testimonial anche Mirko Bernardinello, il primo paziente in Italia ad aver ricevuto un cuore da donatore a cuore fermo #VIDEO #trapianti #DonationDay #Veneto - facebook.com facebook