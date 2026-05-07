Il quartiere del Piano si è mobilitato per segnalare le condizioni di degrado presenti nelle sue strade e piazze. Un comitato locale ha effettuato un sopralluogo martedì, evidenziando alberi secchi, marciapiedi in cattive condizioni, l’assenza di bagni pubblici e un’area verde poco curata. La verifica sul territorio ha mostrato un quadro di trascuratezza che richiede interventi immediati.

Alberi secchi, marciapiedi al buio, niente bagni pubblici e un verde pubblico senza cura. Il quartiere del Piano chiede attenzione e lo fa attraverso il comitato che martedì è sceso per le vie e le piazze a documentare la situazione. "I sopralluoghi vanno fatti a piedi e tra i cittadini, non in auto". È la premessa di Daniele Ballanti, portavoce del comitato cittadino del Piano e delle Grazie. Il 5 maggio ha effettuato un sopralluogo congiunto con i Ctp 3 e 6 nella zona del Piano San Lazzaro, i consigli partecipati territoriali, erano presenti Loretta Boni e Milvio Sturari. Con loro anche un tecnico dell’Ufficio Verde del Comune, chiamato direttamente dai comitati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Piano chiede attenzione: "Alberi secchi, bagni ko e marciapiedi disastrati"

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