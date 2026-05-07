Il pedagogista Tonucci | I compiti a casa un’assurdità fate giocare i vostri bambini

Un pedagogista noto per il suo lavoro nel campo dell’educazione ha affermato che i compiti a casa sono un’assurdità e ha consigliato ai genitori di far giocare i propri figli. Ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche e fondatore di un progetto dedicato ai bambini, ha partecipato a numerosi dibattiti pubblici su temi legati all’infanzia e agli ambienti scolastici. Le sue opinioni sono spesso citate come punto di riferimento nel settore educativo.

Pedagogista, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche e fondatore del progetto La città dei bambini, Francesco Tonucci è da decenni una delle voci più ascoltate nel dibattito sull’infanzia, la scuola e gli spazi educativi. In un’intervista ad Annalisa Cuzzocrea pubblicata da la Repubblica, il professore torna su un tema che attraversa famiglie e istituzioni scolastiche: l’uso precoce degli smartphone e il rapporto dei bambini con il tempo libero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Bambini perfetti al nido ed esplosivi a casa? La spiegazione della pedagogista: “A casa si verifica un fenomeno che viene chiamato base sicura”In un reel pubblicato su Instagram, la pedagogista Claudia Porcelli affronta una scena che molti genitori conoscono bene: al nido il bambino viene... Recalcati ai genitori: “Non fate progetti sui vostri figli”Massimo Recalcati ricorda ai genitori di non fare progetti sui figli, evitando di imporre loro il sogno di un altro L'articolo . Una raccolta di contenuti Si parla di: Niente compiti e giocare per strada, così si cresce sani. Niente compiti e giocare per strada, così si cresce saniIl pedagogista del Cnr Francesco Tonucci: «Fare esperienza di cosa significa vincere, perdere e avere paura, aiuta i ragazzi a superare l’umiliazione o la ... repubblica.it Perché i bambini non riescono a completare i proverbi? Il pedagogista commenta il trend di TikTokSpopolano sulle piattaforme social video di insegnanti o genitori che fotografano gli stravaganti modi di completare i proverbi di bambini delle elementari. Il dottor Luca Frusciello ha spiegato a ... fanpage.it