Venerdì alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa su Rai 1 dal 2015. In questa puntata, si parlerà della scomparsa di Cesare, uno dei personaggi principali. I protagonisti si troveranno ad affrontare le conseguenze di questo avvenimento, che influenzerà le vicende della trama. La puntata è programmata per il pomeriggio di venerdì.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 164. Ecco le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026 Nella puntata precedente di giovedì 7 maggio. Giovedì 7 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Umberto è preoccupato per le decisioni impulsive di Odile in ambito lavorativo e coinvolge Matteo chiedendogli di farla ragionare, ma lei rivendica il diritto alle proprie scelte e rifiuta l’aiuto dei suoi cari.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 maggio 2026: la scomparsa di Cesare

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026

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