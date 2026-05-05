Mercoledì alle 16:10 va in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 iniziata nel 2015. In questa occasione, tra i personaggi principali si sviluppa un gioco rischioso promosso da un uomo di potere, le cui azioni creano tensioni tra i protagonisti. La puntata si concentra sulle mosse di Cesare, coinvolto in una strategia pericolosa che potrebbe avere conseguenze importanti per tutti i presenti.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 162. Ecco le anticipazioni di mercoledì 6 maggio. Nella puntata precedente di martedì 5 maggio. Martedì 5 maggio, nella puntata de Il paradiso delle signore, Irene e Johnny sono pronti a partire insieme per un lungo viaggio, ma al Paradiso le Veneri dovranno gestire l’assenza della loro capocommessa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 6 maggio 2026: il gioco pericoloso di Cesare

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

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