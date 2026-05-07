Il Museo del Compito sbarca sul web sabato il progetto

Sabato alle 18, nel museo archeologico del Compito a Savignano, si terrà la presentazione del progetto ‘Savignano in un clic’. L’iniziativa prevede la digitalizzazione e l’innovazione del museo, promosso dal don Giorgio Franchini e coordinato dalla cooperativa Koiné. La proposta mira a portare il museo sul web, coinvolgendo la comunità locale e ampliando l'accesso alle sue collezioni attraverso una piattaforma digitale.

Nell’ambito del progetto ’Savignano in un clic’, il Museo archeologico del Compito sbarca sul web. Il nuovo progetto di digitalizzazione e innovazione del museo don Giorgio Franchini, coordinato dalla cooperativa Koiné, sarà presentato alla città sabato, alle 18, nei locali del museo, a Savignano. All’evento prenderanno parte il sindaco Nicola Dellapasqua, Annalisa Pozzi, funzionario archeologo Sabap, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, e lo studio Manzi e Zanotti Design. Alle 18 i saluti istituzionali, alle 18.15 la presentazione del progetto e alle 19 un momento conclusivo con accompagnamento musicale a cura della scuola comunale di musica Secondo Casadei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Museo del Compito sbarca sul web, sabato il progetto Notizie correlate Il Museo del Compito si digitalizza: weekend di eventi e giochi per bambiniNell’ambito del progetto Savignano in un clic, il Museo archeologico del Compito sbarca sul web. Sabato 18 aprile: crea il tuo erbario al Museo del FiumeUn pomeriggio di natura e creatività si preannuncia per il prossimo sabato 18 aprile a Rivalta sul Mincio, nel comune di Rodigo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Museo del Compito sbarca sul web, sabato il progetto; Savignano sul Rubicone, Il Museo del Compito sbarca sul web tra podcast e realtà digitale; Vent’anni di indagini su un capolavoro; Al Met il corpo in mostra, complici i Bezos. Laboratorio di mosaico al museo del CompitoOggi alle 14.30 al Museo del Compito di Savignano sul Rubicone, Elisa Brighi e Evelina Garoni saranno le professioniste docenti del laboratorio di mosaico per adulti organizzato all’interno della ... ilrestodelcarlino.it Digitalizzazione del patrimonio culturale: il 9 e 10 maggio 2026 presentazione del progetto Savignano in un clic Una due giorni dedicata alle nuove soluzioni, finanziate dalla Regione con Fondi europei, per una fruizione innovativa del Museo del Compito a x.com Il Museo del Compito si digitalizza: weekend di eventi e giochi per bambini #Cesena - facebook.com facebook