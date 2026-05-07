il mondo delle emozioni galimberti al petrarca

Stasera, giovedì 7 maggio alle 21, il filosofo, psicanalista e saggista Umberto Galimberti sarà protagonista sul palco del teatro Petrarca di Arezzo con il suo libro «Il Mondo delle Emozioni». L’evento si svolge nella città toscana e vede l’autore presentare il suo lavoro, che si concentra sul tema delle emozioni. La serata si inserisce nel calendario culturale locale e prevede un intervento pubblico di Galimberti.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Filosofo, psicanalista e saggista, Umberto Galimbert i con il suo «Il Mondo delle Emozioni» salirà sul palco del teatro Petrarca di Arezzo stasera giovedì 7 maggio alle 21. Una conferenza spettacolo in cui Umberto Galimberti, analizza emozioni e sentimenti nell’era della tecnica. Racconta, in una serata di grande fascino, come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire ed accrescere culturalmente. Gli antichi imparavano i sentimenti attraverso la mitologia. Nel grande Olimpo della cultura greca ritroviamo tutta la gamma dei sentimenti umani, una fenomenologia dei sentimenti umani. Nell’Olimpo i Greci hanno descritto le passioni, le emozioni ed i sentimenti quelli che Dante chiama i «movimenti umani».🔗 Leggi su Lanazione.it

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Incontro con Umberto Galimberti “La bellezza, legge segreta della vita” L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con possibilità di prenotazione per garantire la partecipazione. Prenotazioni: 333 3747287 Orari: Mercoledì – Venerdì: 08:00 – 14:00 - facebook.com facebook