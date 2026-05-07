Il meraviglioso mondo degli insetti in mostra alla primaria Vallicelli

Fino al 14 maggio, la scuola primaria “P. Vallicelli” di Villafranca ospita la mostra “Il meraviglioso mondo degli insetti”, all’interno dell’Istituto comprensivo 9 di Forlì. La mostra è curata da Marco Rivalta e ha il patrocinio della Società Studi Naturalistici Romagnola, che quest’anno celebra i suoi quaranta anni di attività. L’esposizione presenta una serie di approfondimenti e immagini dedicate agli insetti, pensate per coinvolgere gli studenti.

Fino al 14 maggio l’Istituto comprensivo 9 di Forlì ospita alla scuola primaria “P. Vallicelli” di Villafranca, la mostra “Il meraviglioso mondo degli insetti”, curata da Marco Rivalta sotto il patrocinio della Società Studi Naturalistici Romagnola (Ssnr) che quest’anno festeggia i suoi quaranta.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Esapolis, il museo interattivo degli insetti e il mondo dei piccoli animali a PadovaC’è una dimensione della natura che spesso sfugge allo sguardo quotidiano, fatta di equilibri delicati, relazioni invisibili e organismi fondamentali... Ovo, con il Cirque du Soleil il mondo segreto degli insetti invade RomaIl Cirque du Soleil torna in Italia e lo fa con uno dei suoi titoli più amati, «OVO», pronto a conquistare il pubblico romano dal 2 al 5 aprile al...