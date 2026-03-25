Esapolis il museo interattivo degli insetti e il mondo dei piccoli animali a Padova

A Padova si trova Esapolis, un museo interattivo dedicato agli insetti e agli altri piccoli animali. Il luogo permette di osservare da vicino specie di insetti, ragni e altri organismi spesso nascosti alla vista. L’esposizione si sviluppa attraverso teche, video e laboratori, offrendo ai visitatori un’immersione nel mondo invisibile di questi esseri viventi.

C’è una dimensione della natura che spesso sfugge allo sguardo quotidiano, fatta di equilibri delicati, relazioni invisibili e organismi fondamentali per la vita del pianeta. È il micromondo, quello degli insetti e degli invertebrati, che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nel dibattito scientifico e ambientale. A Padova, questo universo prende forma in un luogo capace di unire ricerca, divulgazione ed esperienza diretta, trasformando la visita in un percorso di scoperta accessibile a tutte le età. Il percorso che attraversa il territorio padovano, le sue bellezze e i suoi luoghi di interesse, fa tappa anche nel primo grande insettario d’Italia, situato proprio in città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Esapolis, il museo interattivo degli insetti e il mondo dei piccoli animali a Padova Articoli correlati L’ultimo valzer della Ca’ del Liscio, all'asta il tempio di Casadei. Sangiorgi: "Potrebbe diventare un museo interattivo"La Ca’ del Liscio, il 'tempio' che Raoul Casadei fondò nel 1976 per far battere il cuore della Romagna al ritmo di valzer e polca, si trova oggi... La pupù dei nostri cani sta avvelenando gli insetti: colpa degli antiparassitariLa cura dei nostri animali domestici è una priorità per milioni di famiglie, ma una recente scoperta scientifica getta un’ombra sulle modalità con...