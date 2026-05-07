Le tensioni nello stretto di Hormuz si sono intensificate recentemente, con alcune fonti che suggeriscono come il fallimento di un'operazione militare possa influenzare le decisioni dell'amministrazione statunitense nei confronti di Cuba. Le previsioni di un possibile accordo con l’Iran, definite ottimistiche da alcuni, sono state accompagnate da smentite rapide da parte di Teheran. La situazione si inserisce in un quadro di alta tensione tra Stati Uniti e Iran, con implicazioni che potrebbero coinvolgere anche altri paesi.

Può darsi che le ottimistiche previsioni di Donald Trump su un imminente accordo con l’Iran siano solo una scusa per coprire la penosa ritirata della missione che avrebbe dovuto riaprire lo stretto di Hormuz (vedi sopra), tanto più che Teheran le ha immediatamente smentite. Ma potrebbero essere anche il sintomo di un disperato desiderio di tirarsi fuori a qualsiasi costo dal pantano iraniano, magari per rifarsi subito con Cuba, obiettivo molto più a portata di mano per un’operazione sul modello venezuelano, sicuramente più popolare in patria e utilissima per far dimenticare alla svelta il fiasco in Medio Oriente. Operazione che offrirebbe oltre tutto il vantaggio propagandistico di potere respingere qualsiasi critica accusando gli avversari di essere sempre i soliti comunisti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il fiasco nello stretto di Hormuz può spingere Trump contro Cuba

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