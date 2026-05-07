Il centro si arricchisce di attività | Una gelateria al sapore di famiglia

Una gelateria che intreccia legame familiare e senso di comunità. Sabato scorso è stata inaugurata nel pieno centro cittadino di Portomaggiore una nuova attività commerciale: si chiama ‘Gelateria Cremeria Sole’ e si trova in Piazza Umberto I. Un nuovo negozio che amplia la rete commerciale portuense, arricchendo e contribuendo alla riqualificazione del centro. Dietro le vetrine della nuova gelateria artigianale, cento per cento made in Italy, si cela una storia profondamente legata alla famiglia. "Aprire una gelateria è sempre stato il sogno di mia mamma", racconta la proprietaria Stefania Zanetti, originaria di Portomaggiore. Stefania...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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