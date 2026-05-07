Il bresciano Saja apre il 2026 con due doppiette internazionali
Il tennista in carrozzina proveniente dalla provincia di Brescia ha iniziato il 2026 con due vittorie consecutive in competizioni internazionali, ottenendo due doppiette. Alberto Saja è considerato uno dei rappresentanti di spicco del tennis in carrozzina italiano e quest'anno ha raggiunto risultati che non aveva mai conseguito in precedenza. La sua partenza di stagione ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis paralimpico.
Alberto Saja è ormai da anni uno dei giganti del movimento italiano del tennis in carrozzina, ma un avvio di stagione tanto brillante non l’aveva mai vissuto. Il 52enne tennista di Active Sport, infatti, ha inaugurato il suo 2026 a livello internazionale vincendo quattro titoli nei primi due.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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