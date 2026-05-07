Il bresciano Saja apre il 2026 con due doppiette internazionali

Il tennista in carrozzina proveniente dalla provincia di Brescia ha iniziato il 2026 con due vittorie consecutive in competizioni internazionali, ottenendo due doppiette. Alberto Saja è considerato uno dei rappresentanti di spicco del tennis in carrozzina italiano e quest'anno ha raggiunto risultati che non aveva mai conseguito in precedenza. La sua partenza di stagione ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis paralimpico.