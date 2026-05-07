Una ricerca condotta nel Molise ha sviluppato una tecnologia 3D in grado di analizzare la forma di un foro presente nel cuore. Lo studio identifica due diverse morfologie di questa apertura cardiaca. La mappatura dettagliata permette di comprendere come queste varianti possano essere associate a un rischio di ictus. La scoperta rappresenta un passo avanti nella diagnosi e nella valutazione dei pazienti con questa condizione.

? Cosa scoprirai Come può la forma di un foro cardiaco causare un ictus?. Quali sono le due diverse morfologie identificate dalla ricerca molisana?. Perché il rischio di eventi cerebrovascolari cambia drasticamente tra i pazienti?. Come cambierà la decisione dei medici sulla necessità di un intervento?.? In Breve Rischio ictus al 50.8% per morfologia funnel contro 19.4% per tipo cone.. Collaborazione tra San Timoteo, Università del Molise e Northwell Health di New York.. Studio coinvolge esperti dell'IRCCS Galeazzi di Milano e dell'Henry Dunant di Atene.. Nuova classificazione anatomica guida la decisione chirurgica personalizzata per i pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ictus: la scoperta 3D dal Molise che mappa il rischio nel cuore

Notizie correlate

Mappa 3D del clitoride: scoperta la rete nervosa che cambia tuttoUn team di ricercatori dell’Amsterdam University Medical Center ha completato la prima mappatura tridimensionale della complessa rete nervosa del...

Tumori, parto, cuore e ictus. La mappa degli ospedali migliori per la salute femminile a Bari e provinciaDall'area senologica e ginecologica fino alle altre patologie che registrano una più alta incidenza nella popolazione femminile.

Panoramica sull’argomento

Età biologica e ictus: la scoperta che cambia la prevenzioneL'età che compare sulla nostra carta d'identità non sempre coincide con lo stato reale di salute del nostro organismo. Quante volte ci è capitato di sentirci più giovani o molto più vecchi rispetto ... gazzetta.it

Ictus, ridurre le recidive: la scoperta che potrebbe cambiare la prevenzioneUna terapia innovativa per la prevenzione secondaria dopo ictus ha dimostrato efficacia in uno studio internazionale con oltre 12.000 pazienti. Ecco come funziona e cosa cambia per la prevenzione Dopo ... panorama.it