IA l’Europa blocca i deepfake sessuali | arriva l’obbligo di filigrana

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha deciso di vietare i deepfake sessuali e introdurre l’obbligo di apporre una filigrana digitale sui contenuti generati artificialmente. La misura mira a rendere riconoscibili le immagini create con intelligenza artificiale attraverso un marchio visibile, che aiuta a distinguere i contenuti sintetici da quelli reali. Le nuove regole devono essere adottate entro una data precisa, con scadenze stabilite per l’implementazione delle misure di controllo.

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? Punti chiave Come funzionerà la nuova filigrana digitale per tracciare i contenuti sintetici?. Quali sono le scadenze precise per l'applicazione delle nuove regole europee?. Perché i modelli open source potrebbero sfuggire al controllo della filigrana?. Come cambierà la responsabilità dei fornitori di chatbot dopo il nuovo accordo?.? In Breve Obbligo filigrana per contenuti IA entro il 2 dicembre 2026.. Sandbox normative per test aziendali operative dal 2 agosto 2027.. Sistemi ad alto rischio e biometrici operativi dal 2 dicembre 2027.. Regole per componenti di sicurezza in vigore dal 2 agosto 2028.. Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo decisivo nel trilogo per bloccare l’uso di sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti pornografici non consensuali o materiale pedopornografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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