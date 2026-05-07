I conti di RomagnaBanca Più patrimonio e utili

RomagnaBanca ha presentato i risultati economici relativi all’esercizio 2025, evidenziando un incremento nel patrimonio e negli utili. La banca ha convocato l’assemblea dei soci domenica alle 9 al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, dove saranno discussi i dati e le decisioni relative alla gestione futura. La relazione sui conti mostra un trend positivo rispetto all’anno precedente.

RomagnaBanca chiude l’esercizio 2025 con un bilancio pieno di segni positivi e riunisce l’assemblea dei soci domenica alle 9 al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Il patrimonio netto cresce in modo significativo, sfiorando i 280 milioni di euro (+12%), "a conferma della solidità dell’Istituto, frutto di una gestione prudente, sostenibile e coerente con i valori del credito cooperativo" sottolinea RomagnaBanca in una nota. Ancora più rilevante il dato del common equity tier 1 (CET1), l’indice che misura la solidità patrimoniale, che ha raggiunto il 40,1%, oltre il doppio della media del sistema bancario italiano. Aumenta anche il numero dei clienti: nel 2025 oltre 600 nuovi ingressi portano il totale a 52.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti di RomagnaBanca. Più patrimonio e utili Notizie correlate Truffe digitali sempre più diffuse: grande partecipazione al convegno promosso da RomagnaBancaDalle truffe più comuni ai casi reali sul territorio: cresce la consapevolezza sui rischi del web. La gestione dei rifiuti in Martesana. Per Cem un bilancio da record: crescono il patrimonio e gli utiliI rifiuti tirano, Cem cresce e macina utili: bilancio 2025 promosso a pieni voti, il gestore pubblico dei rifiuti che serve buona parte della... Contenuti di approfondimento Si parla di: I conti di RomagnaBanca. Più patrimonio e utili. I conti di RomagnaBanca. Più patrimonio e utiliDomenica a Bellaria i risultati d’esercizio saranno presentati ai soci. Nel pomeriggio la festa a Villa Torlonia con musica, giochi e gastronomia. ilrestodelcarlino.it RomagnaBanca, utile a 30,8 milioniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it