Hotel greco risarcimento non trova lettini | il verdetto

Una famiglia ha ottenuto un risarcimento dopo aver soggiornato in un hotel in Grecia, dove non sono stati disponibili lettini come promesso. Durante la vacanza, il personale dell'hotel non è intervenuto per risolvere il problema, nonostante siano stati segnalati vari disagi. Il procedimento legale ha portato alla decisione finale, che ha riconosciuto il diritto della famiglia al risarcimento per i disservizi subiti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la famiglia a ottenere il risarcimento?. Perché il personale dell'hotel non è intervenuto durante la vacanza?. Chi deve pagare legalmente per il disservizio subito dai turisti?. Quali conseguenze avrà questa sentenza per chi acquista pacchetti turistici?.? In Breve Tribunale di Hannover condanna tour operator per mancata gestione lettini a Kos nel 2024.. Risarcimento stabilito in 986,70 euro dopo il rifiuto dell'hotel di rimborsare adeguatamente.. Famiglia ha pagato oltre 7.000 euro per il pacchetto turistico sulla costa greca.. Verdetto impone ai tour operator il controllo sui servizi forniti dai partner locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hotel greco, risarcimento non trova lettini: il verdetto Notizie correlate Lasciano un tappeto arrotolato in palestra, lei si frattura un piede, ma niente risarcimento. Il verdetto della Cassazione: perché era colpa suaUna frattura al piede, quasi dieci anni di processo e alla fine nessun risarcimento. Leggi anche: Dove si trova l’ex carcere diventato un hotel di lusso (con tanto di piscina sotterranea)