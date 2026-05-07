Gusto musica e giochi di una volta | a Borghi tutto pronto per la 52esima sagra del Bustrengh

A Borghi si prepara la 52esima sagra del Bustrengh, un evento che richiama appassionati di gusti tradizionali, musica e giochi di un tempo. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, coinvolgendo la comunità locale e visitatori con una serie di iniziative dedicate alle tradizioni popolari. La festa, giunta alla sua cinquantesima seconda edizione, celebra le radici culturali della zona attraverso momenti di convivialità e intrattenimento.

Nel fine settimana la tradizione torna ad animare Borghi dove a partire da venerdì 8 e fino a domenica 10 maggio si accende la 52esima sagra del Bustrengh.La tre giorni in programma sarà un mix di momenti golosi, intrattenimento, giochi, musica dal vivo e mercatini artigianali. Ci saranno i dj.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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