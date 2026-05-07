Guida al weekend | i 10 eventi da non perdere

Ecco la guida ai dieci eventi da non perdere nel fine settimana, con tante occasioni di svago e divertimento. Il calendario si arricchisce di iniziative culturali, concerti e mercatini, ideali per vivere al meglio questi giorni di primavera. La domenica 10 maggio si celebra anche la Festa della Mamma, un’occasione per dedicare un pensiero speciale e ricordarsi di fare gli auguri.

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Un fine settimana con una domenica speciale: il 10 maggio infatti è la Festa della Mamma (non dimenticate gli auguri!). Non solo: sabato 9 maggio scende in Città la Madonna di San Luca e comincia così una settimana di celebrazioni in Cattedrale che dureranno fino a domenica 17 maggio (qui il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Eventi da non perdere a FIRENZE a MARZO 2026 Notizie correlate Leggi anche: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere; Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio); I 10 eventi con cui accendere il lungo weekend del 1° maggio; Guida agli appuntamenti del weekend: il Festival dell’Aquilone vi aspetta sulla spiaggia. Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio)Q uest’anno Il Primo maggio ci regala un weekend lungo, un giorno in più di meritato riposo. Con il sole e il caldo dalla nostra parte, è il momento di approfittarne per vivere nuove avventure ... ecodibergamo.it La guida completa al primo match di Jannik nella Capitale - facebook.com facebook Mototerapia, Locatelli: “Soddisfazione per l'approvazione delle linee guida nazionali”. Scopri di più bit.ly/4uEDyhP #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail x.com