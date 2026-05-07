Grandi opere | ok al Decreto Commissari per sbloccare i cantieri

Il governo ha approvato il decreto che istituisce i commissari straordinari per le grandi opere, con l’obiettivo di accelerare i lavori e superare le lungaggini burocratiche. La decisione riguarda specifici progetti considerati strategici, tra cui infrastrutture di trasporto e interventi di riqualificazione urbana. La misura permette di affidare ai commissari il compito di gestire le procedure e coordinare le attività, riducendo i tempi di realizzazione.

? Cosa scoprirai Quali opere strategiche beneficeranno direttamente di questa semplificazione burocratica?. Chi assumerà i poteri straordinari per gestire i cantieri bloccati?. Come faranno i nuovi commissari a eliminare i rallentamenti amministrativi?. Perché la gestione di Anas e RFI accelererà i tempi di costruzione?.? In Breve AD di Anas e RFI assumono poteri di commissari straordinari per le reti.. Interventi prioritari su Ponte sullo Stretto, Mose e nuova diga di Genova.. Gestione unitaria dei cantieri tramite integrazione tra vertici tecnici e commissari.. Riforma mira alla crescita economica senza nuovi oneri per la finanza pubblica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto Commissari, che diventa legge e segna un nuovo passaggio nell’iter del Ponte sullo Stretto di Messina, considerato uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti a livello nazionale. Il provvedim - facebook.com facebook

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"), che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce mis x.com