Grandi opere | ok al Decreto Commissari per sbloccare i cantieri

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato il decreto che istituisce i commissari straordinari per le grandi opere, con l’obiettivo di accelerare i lavori e superare le lungaggini burocratiche. La decisione riguarda specifici progetti considerati strategici, tra cui infrastrutture di trasporto e interventi di riqualificazione urbana. La misura permette di affidare ai commissari il compito di gestire le procedure e coordinare le attività, riducendo i tempi di realizzazione.

? Cosa scoprirai Quali opere strategiche beneficeranno direttamente di questa semplificazione burocratica?. Chi assumerà i poteri straordinari per gestire i cantieri bloccati?. Come faranno i nuovi commissari a eliminare i rallentamenti amministrativi?. Perché la gestione di Anas e RFI accelererà i tempi di costruzione?.? In Breve AD di Anas e RFI assumono poteri di commissari straordinari per le reti.. Interventi prioritari su Ponte sullo Stretto, Mose e nuova diga di Genova.. Gestione unitaria dei cantieri tramite integrazione tra vertici tecnici e commissari.. Riforma mira alla crescita economica senza nuovi oneri per la finanza pubblica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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