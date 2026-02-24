grandi opere al traguardo via al sopralluogo nei cantieri e tagli del nastro in vista

Il completamento delle grandi opere a Cinisello deriva dall’avanzamento dei cantieri, pronti a concludersi in meno di due mesi. La nuova area multisport, che comprende una pista di atletica di 400 metri, campi da basket e pallavolo, e zone dedicate a skateboard, BMX e roller, sta prendendo forma lungo via Turoldo. I lavori sono in fase di ultimazione e presto si procederà con le visite di fine cantiere.

Il 2026 è l’anno delle grandi opere per Cinisello. Meno di due mesi di lavori e potrà essere inaugurata la nuova area multisport, che comprenderà una pista di atletica di 400 metri, un’area skateboard e Bmx, un’area roller, un campo da basket e uno da pallavolo lungo via Turoldo. "Oltre al beneficio sociale e sportivo, si segnalano gli interventi di drenaggio urbano sostenibile, l’alleggerimento della rete fognaria, il contrasto agli eventi meteorici eccezionali e la rigenerazione urbana del territorio: questi gli ingredienti del progetto Spugna di Città Metropolitana - ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi, durante un sopralluogo insieme al presidente del Parco Nord Marzio Marzorati -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pnrr, i cantieri conclusi al 67% ma le grandi opere arrancano. Strutture sanitarie, scuole e asili le voci più in ritardo nelle MarcheLe Marche hanno ricevuto più di 5 miliardi di euro dal Pnrr e hanno avviato oltre 15mila progetti.

“Pendolaria”, il dossier Legambiente denuncia: Sicilia penalizzata tra tagli e grandi opereLa situazione del trasporto pubblico in Sicilia è al centro di un allarme lanciato da Legambiente.

Grandi opere in Liguria, l’allarme della Cgil: Servono garanzie per lavoro e occupazioneGenova - Nessuna delle grandi opere previste in Liguria esprime la sua massima potenzialità sul fronte occupazionale e quindi il rispetto dei tempi di realizzazione. Tra i grandi assenti certamente ... ilsecoloxix.it

Le grandi opere nel MezzogiornoLa retorica del prima le opere necessarie si traduce oggi in una paralisi che impedisce la realizzazione sia delle une che delle altre. In un ordinamento che ambisca a trattare i cittadini in modo ... napoli.repubblica.it

L’impresa Manelli si era aggiudicata molte grandi opere del PNRR con una strategia ambiziosa, ma proprio quando sembrava che potesse diventare una delle principali imprese edili italiane è andata in crisi, lasciando nei guai molte città - facebook.com facebook

