Govee ha annunciato il lancio di due nuove lampade da terra smart, chiamate Floor Lamp 3 e Lantern Floor Lamp. Le due novità si distinguono per l’uso della tecnologia LuminBlend+, che permette di migliorare la resa cromatica e offrire una maggiore precisione nei colori. L’azienda, specializzata in soluzioni di illuminazione intelligente, ha reso noti i prodotti attraverso un comunicato ufficiale, senza specificare dettagli sui prezzi o le modalità di distribuzione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG, 7 maggio 2026 PRNewswire — Govee, leader globale nell’illuminazione ambientale intelligente, ha annunciato oggi due nuove lampade da terra: Govee Floor Lamp 3 e Govee Lantern Floor Lamp. La Govee Floor Lamp 3 è il nuovo modello di punta del marchio, offrendo una riproduzione cromatica ai vertici del settore grazie alla tecnologia proprietaria di gestione del colore LuminBlend+, mentre la Govee Lantern Floor Lamp introduce un’esperienza di illuminazione Halo Gradient Lighting unica nel suo genere, racchiusa in un’elegante silhouette a lanterna. Entrambe le lampade integrano AI Lighting Bot 2.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Govee presenta Floor Lamp 3 e Lantern Floor Lamp, ridefinendo l’accuratezza cromatica delle lampade da terra smart con la tecnologia LuminBlend+

Govee Uplighter Floor Lamp Review – The Smart Lamp You Didn’t Know You Needed

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Govee presenta Floor Lamp 3 e Lantern Floor Lamp, ridefinendo l'accuratezza cromatica delle lampade da terra smart con la tecnologia LuminBlend+HONG KONG, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Govee, leader globale nell'illuminazione ambientale intelligente, ha annunciato oggi due nuove lampade da terra: Govee Floor Lamp 3 e Govee Lantern Floor Lamp ... adnkronos.com

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