Google lancia Fonti Preferite Come aggiungere LatinaToday alle tue

Da latinatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha introdotto ufficialmente anche in Italia la funzionalità "Fonti Preferite", un aggiornamento pensato per offrire agli utenti un controllo senza precedenti sulle news visualizzate nei risultati di ricerca. Grazie a questo roll-out globale, ora è possibile personalizzare il proprio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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