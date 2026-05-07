Google Home si evolve | arriva Gemini 3.1 per una casa più intelligente

Google ha annunciato l'aggiornamento di Google Home, introducendo Gemini 3.1, un nuovo sistema pensato per migliorare la gestione delle case intelligenti. Tra le novità, ci sono funzioni che permettono di organizzare le liste della spesa in modo più efficiente e aggiornamenti per alcune vecchie telecamere Nest, che riceveranno nuove capacità grazie all'integrazione dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha comunicato questi sviluppi senza specificare le date di rilascio precise.

? Cosa scoprirai Come farà Gemini 3.1 a gestire le tue liste della spesa?. Quali vecchie Nest Cam riceveranno le nuove funzioni di intelligenza artificiale?. Perché Google ha deciso di separare l'IA dalle automazioni classiche?. Cosa accadrà se il sistema dovesse sbagliare un comando di sicurezza?.? In Breve Modelli Nest Cam pre-2021 ricevono descrizioni eventi generate da Gemini.. Alcune funzioni avanzate per telecamere richiedono abbonamento Google Home Premium.. Rilascio graduale separa Gemini 3.1 dalle automazioni classiche per stabilità.. Nuove funzioni gestiscono serrature, perdite d'acqua e cicli lavatrice.. Google ha lanciato questa settimana un massiccio aggiornamento per la piattaforma Google Home, introducendo automazioni avanzate, nuove funzionalità per le Nest Cam e il potente modello Gemini 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Home si evolve: arriva Gemini 3.1 per una casa più intelligente Notizie correlate Google Home si evolve: Gemini trasforma la casa in un assistente umanoL’ecosistema domestico intelligente di Google sta vivendo una fase di profonda trasformazione grazie all’integrazione sempre più capillare di Gemini,... Domotica intelligente: Gemini rivoluziona Google Home con velocità estrema? Cosa sapere Google integra Gemini in Google Home per ottimizzare la gestione della domotica.