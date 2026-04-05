Nel terzo serale di Amici 25, si sono vissuti momenti di tensione tra i professori, con scontri tra Zerbi e Pettinelli che hanno coinvolto anche Plasma, presente in mezzo alle discussioni. La puntata è culminata con un colpo di scena nel finale, che ha modificato le dinamiche precedenti e causato un cambiamento nelle valutazioni complessive della serata. La puntata si è conclusa con un'ultima decisione che ha smentito le prime impressioni.

Terzo serale di Amici 25, con tanto di ribaltamento nel finale di puntata che, di fatto, ha invalidato le dinamiche principali serata. Escono Valentina e Plasma, finito in mezzo alle liti tra Zerbi e la Pettinelli, mentre Cristiano Malgioglio chiede silenzio (anzi, forse pietà) Terzo serale di Amici 25, in quel di Canale 5. Maria De Filippi è tornata con nuova puntata del suo talent: quello pensato per per i telespettatori più impavidi, capaci di resistere agli ultrasuoni di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ai cantanti che non è necessario siano intonati, alla puntata che inizia prima ma poi, comunque, tanto non finisce mai. A lasciare la scuola sono stati Valentina e Plasma, entrambi cantanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, pagelle del terzo serale: Plasma in mezzo agli scontri tra Zerbi e Pettinelli (4), poi la verità OK

Amici 25, Elisabetta Canalis ospite del Serale. E Plasma rifiuta la sfida della PettinelliL’appuntamento con il nuovo Serale di Amici 25 si avvicina e la redazione ha finalmente svelato quali saranno gli ospiti della prossima puntata.

Amici 25, le pagelle della terza puntata del Serale: Angie (7) popstar, eliminati Plasma (5,5) e Valentina (5)Sabato 4 aprile è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi.

Temi più discussi: Amici 25, le pagelle della seconda puntata del Serale: l'arte di accontentare di Lorenzo (6,5), Plasma (4,5) rovina tutto; Amici 25, le pagelle della seconda puntata del Serale: i guanti scoppiettanti (7), Elena 'piccola' (8) e il multiverso (8.5); Pagelle Serale Amici 25: Alex più forte di Alessandra Celentano, Emiliano Clamoroso. Valentina e Gard frenati; Amici 25 Serale, le pagelle: Belen si 'vendica' (7), Amadeus giusto (9), Gigi D'Alessio non è Damiano (4), Malgioglio dov'è finito? (3).

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Buona Pasqua a tutti voi amici miei e ai vostri cari! Che sia una Pasqua di serenità per tutti! Noi oggi una bella grigliata che finalmente a Roma sono arrivate le belle giornate! Un bacione a tutti dalla vostra Vane facebook

Buona Pasqua a Tutti Amici Auguri di pace, serenità, da @SalaLettura #PasquaConChiVuoi a #SalaLettura x.com