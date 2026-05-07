Gli occhiali esagonali sono diventati un elemento di tendenza visibile nelle sfilate, sui social media e tra le appassionate di moda. Molti scelgono questo modello per il suo stile distintivo e geometrico, che si distingue rispetto alle forme più tradizionali. Sono disponibili in diverse varianti di colore e materiali, e vengono indossati con diversi outfit, dalle mise casual a quelle più eleganti. La loro popolarità si riflette anche nel crescente interesse nel settore dell’accessorio visivo.

Gli occhiali esagonali sono il trend che sta conquistando le passerelle, i Instagram e TikTok e un posto nell’armadio delle “cool girls”. Una forma geometrica che si fa notare: così squadrati da disegnare un profilo inaspettato. Da sole o da vista, in versione nera o rosa cipria, l’importante è averli. Ecco tutto quello che devi sapere prima di scegliere il paio più adatto. Occhiali da sole esagonali. Partiamo dall’accessorio che più di ogni altro può fare la differenza in un look estivo. Gli occhiali da sole esagonali non sono una novità assoluta infatti erano già un trend negli anni Settanta, ma oggi vengono reinterpretati in modo moderno.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli occhiali esagonali sono una tendenza. Ma a chi donano? E come portarli? Ecco i nostri consigli.

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