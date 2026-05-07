Domani inizia la nuova edizione del Giro d’Italia, uno degli eventi più seguiti dagli appassionati di ciclismo. La corsa partirà con la prima tappa e si svolgerà in diverse località italiane, con tappe distribuite nel corso di diverse settimane. Le gare saranno trasmesse in diretta sia in televisione che in streaming, consentendo agli spettatori di seguire tutte le tappe in tempo reale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Parte domani la nuova edizione della Corsa Rosa. Scatterà domani il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dagli appassionati di ciclismo. La competizione prenderà il via con la prima tappa inaugurale e accompagnerà il pubblico per tre settimane fino al gran finale di Roma. Diretta tv in chiaro sulla Rai. Anche quest’anno sarà la Rai a trasmettere gratuitamente tutte le tappe della corsa. La programmazione inizierà ogni mattina con approfondimenti, interviste e collegamenti dedicati al Giro. Le immagini della gara saranno trasmesse inizialmente su Rai Sport HD con il segmento “Prima Diretta”, mentre la parte conclusiva delle tappe passerà su Rai 2 fino all’arrivo dei corridori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giro d’Italia al via: dove vedere tutte le tappe in tv e streaming

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