Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2026 | la spartizione dei diritti come vederlo in chiaro e alternative streaming

Per il Giro d’Italia 2026, la copertura televisiva sarà ampia e dettagliata, con trasmissioni sia in chiaro che in abbonamento. La programmazione comprenderà tutte le 21 tappe, garantendo diverse opzioni per seguire la gara. Sarà possibile vedere l'evento attraverso canali tradizionali e piattaforme di streaming, offrendo alternative per gli appassionati che preferiscono la visualizzazione digitale o in diretta televisiva.

Sarà decisamente vasta, capillare e completa la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe del Giro d’Italia 2026. Si tratta dell’ edizione numero 109 del Giro d’Italia, che andrà in scena da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio. Numerose anche le rubriche previste in tv, per non perdersi neanche un metro della Corsa Rosa che scatterà dalla Bulgaria, per poi rientrare nel Bel Paese, risalire lo Stivale e infine concludersi a Roma. Il danese Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico: il due volte vincitore del Tour de France andrà a caccia della sua prima affermazione sulle strade del Bel Paese per completare la sempre prestigiosa Tripla Corona.🔗 Leggi su Oasport.it

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