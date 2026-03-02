Stipendi in Regione quanto guadagnano davvero gli eletti? Le cifre nette tra bonus e rimborsi

Gli stipendi degli eletti in Regione sono al centro di un confronto che mette in evidenza le cifre nette percepite, tra bonus e rimborsi. Dopo le elezioni, i comitati elettorali sono stati chiusi e i locali sono stati svuotati, lasciando poche tracce delle campagne. Restano alcune insegne con i nomi di chi ha ottenuto incarichi e di chi non ce l’ha fatta.

Tutte le cifre degli stipendi (indennità e spese) che spettano al Governatore della Regione Puglia Antonio Decaro, al presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali. E ai presidenti di Commissione.

Stipendi a sei cifre e premi di risultato: chi sono e quanto guadagnano i dirigenti della sanità romagnolaQuanto costa la cabina di regia della sanità romagnola? Tra stipendi a sei cifre, premi di risultato - sui quali qualche mese fa è insorta la...

Quanto guadagnano gli eletti a Fiumicino? Indennità e gettoni di sindaco, presidente e consiglieriÈ una domanda che accompagna ogni stagione politica, soprattutto quando si parla di tasse, servizi e qualità dell’azione amministrativa.

Abbiamo fatto i conti in tasca ai consiglieri e agli assessori: ecco quanto guadagnano in PugliaTutte le cifre degli stipendi (indennità e spese) che spettano al Governatore della Regione Puglia Antonio Decaro, al presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali. E a ... foggiatoday.it

Consiglieri e presidenti regionali: quanto guadagnano davvero?Quanto guadagnano i rappresentanti regionali? Domanda ancora più pressante in questi giorni, quando Campania, Veneto e Puglia sono tornate alle urne per rinnovare le proprie giunte. Tra i 10mila e i ... tgcom24.mediaset.it

