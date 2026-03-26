giro del mito electricline si raddoppia con la gravel

Domenica 7 giugno si svolgerà la seconda edizione del Giro del Mito-ElectricLine, una granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna. La manifestazione prevede un percorso dedicato alle biciclette elettriche e si arricchisce quest'anno con una nuova categoria dedicata alle biciclette gravel. La gara coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

Domenica 7 giugno la 2ª edizione del Giro del Mito-ElectricLine, la granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna. Un evento che unisce sport, natura, storia e cultura in un territorio attraversato da tappe memorabili del Giro d’Italia e del Tour de France, e dalle superbe salite che sono state anche compagne di allenamento per l’indimenticato Marco Pantani. L’organizzazione è a cura di River22 Sporting Club di Bagno, con il patrocinio dell’Unione Comuni Valle Savio, Comune di Bagno e del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. La granfondo fa parte del circuito nazionale ACSI. La presentazione a Palazzo del Capitano di Bagno. Ad intervenire il sindaco Enrico Spighi, Claudia Mazzoli presidente f. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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