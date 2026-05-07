In Italia, circa un giovane su sette tra i 10 e i 19 anni mostra segni di sofferenza psicologica, arrivando a quasi un milione di ragazzi. Questa percentuale riguarda tutti i giovani della fascia d’età e si manifesta attraverso vari segnali riconducibili a disturbi psichici. I dati sono stati raccolti da uno studio recente e mostrano una presenza significativa di problematiche di natura psicologica tra gli adolescenti italiani.

Partiamo dai numeri. In Italia circa un giovane su sette presenta segni riconducibili a un disturbo psichico, pari a quasi un milione di ragazzi considerando la fascia tra i 10 e i 19 anni. Una condizione che rappresenta il 13% del carico globale di malattia in questa fascia d’età. Arrivare presto e definire percorsi di cura continui tra infanzia, adolescenza ed età adulta sono i temi al centro del Congresso Congiunto SINPIA-SINPF, che si tiene a Cagliari, dedicato all’innovazione nella clinica e nella psicofarmacologia nell’età di transizione. La traccia della pandemia. L’indice di salute mentale degli adolescenti resta peggiore rispetto ai livelli pre-pandemici, nonostante un parziale recupero nel 2024.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giovani, uno su sette presenta segni di sofferenze psicologica, cosa fare?

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