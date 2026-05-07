Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda il primo episodio di una nuova serie poliziesca ispirata a un romanzo di Walter Veltroni. La serie segue le vicende di un protagonista coinvolto in indagini e situazioni legate al mondo della polizia e della giustizia. La narrazione si concentra sulle vicende del personaggio principale, interpretato da un attore noto, e si sviluppa attraverso una trama legata ai temi del romanzo originale.

U na nuova serie poliziesca, tratta da un successo letterario, comincia stasera alle 21.30 su Rai 1 con il primo episodio. Si tratta di Buonvino – Misteri a Villa Borghese di Milena Cocozza: Giorgio Marchesi interpreta il commissario ideato da Walter Veltroni. La miniserie – in due puntate – mescola indagine e racconto umano, seguendo le vicende personali e professionali di Buonvino. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Perché la serie tv “Heated Rivalry” ha avuto così successo? Cresciuto con l’idea che la giustizia debba sempre prevalere, Giovanni Buonvino ha scelto di entrare in polizia anche a costo di allontanarsi dalla propria famiglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giorgio Marchesi è il protagonista della serie tratta dai romanzi di Walter Veltroni

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Diretta da Milena Cocozza, con Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti, Daniela Scattolin, Ivan Zerbinati. Tratta dai romanzi di Walter Veltroni, editi da Marsilio Editori. x.com