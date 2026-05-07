“Buonvino – Misteri a Villa Borghese” è la nuova serie tv con la regia di Milena Cocozza in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio su Rai1. “Buonvino Misteri a Villa Borghese” è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction. In caso di riscontro positivo, verranno realizzate per Rai1 altre puntate tratte dal ciclo di romanzi del commissario Buonvino, sempre frutto della penna di Veltroni. Fin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male. Per questo, da grande, ha deciso di entrare in polizia e per realizzare il suo sogno, ha rotto anche con la famiglia, che gli aveva inculcato quei principi di giustizia e pulizia morale, ma non certo perché diventasse uno “sbirro”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BUONVINO: LA MINISERIE TEST DI RAI1 TRATTA DAI ROMANZI DI WALTER VELTRONI

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