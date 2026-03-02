Chi è il fidanzato di Isobel Kinnear Federico Nicotera e dove lo abbiamo già visto

Isobel Kinnear ha iniziato una relazione con Federico Nicotera, che si sarebbe consolidata negli ultimi mesi. Federico Nicotera è noto per aver già partecipato a programmi televisivi e ha un passato nel mondo dello spettacolo. La coppia è stata vista insieme in alcune occasioni pubbliche, attirando l’attenzione dei media. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla loro frequentazione.

Isobel Kinnear  avrebbe iniziato, da qualche mese, una  frequentazione  con  Federico Nicotera. Isobel, ha pubblicato sul suo  profilo Instagram  un  carosello di fotografie  che ritraggono alcuni dei  momenti più belli  passati ultimamente: in una di queste  immagini  si vede anche il  profilo di un uomo  che la ballerina tiene  per mano  mentre  cammina.  Nonostante  non si veda il viso  dell’uomo misterioso, molti dei fans della Kinnear non hanno avuto  dubbi  sin da subito: si tratta proprio dell’ ex volto di Uomini e Donne.  A conferma di ciò vi sarebbero poi anche altri  dettagli,  notati e riportati dai fans più attenti: entrambi hanno iniziato a  seguirsi e scambiarsi like  da qualche tempo, ma soprattutto, anche la  mamma  di Federico ha iniziato a  seguire attivamente  la ballerina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

