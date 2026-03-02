Chi è il fidanzato di Isobel Kinnear Federico Nicotera e dove lo abbiamo già visto

Isobel Kinnear ha iniziato una relazione con Federico Nicotera, che si sarebbe consolidata negli ultimi mesi. Federico Nicotera è noto per aver già partecipato a programmi televisivi e ha un passato nel mondo dello spettacolo. La coppia è stata vista insieme in alcune occasioni pubbliche, attirando l’attenzione dei media. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla loro frequentazione.

Isobel Kinnear avrebbe iniziato, da qualche mese, una frequentazione con Federico Nicotera. Isobel, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie che ritraggono alcuni dei momenti più belli passati ultimamente: in una di queste immagini si vede anche il profilo di un uomo che la ballerina tiene per mano mentre cammina. Nonostante non si veda il viso dell’uomo misterioso, molti dei fans della Kinnear non hanno avuto dubbi sin da subito: si tratta proprio dell’ ex volto di Uomini e Donne. A conferma di ciò vi sarebbero poi anche altri dettagli, notati e riportati dai fans più attenti: entrambi hanno iniziato a seguirsi e scambiarsi like da qualche tempo, ma soprattutto, anche la mamma di Federico ha iniziato a seguire attivamente la ballerina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

