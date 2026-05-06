Passeggiata in centro con i cani del canile di Chieti | invito aperto a tutti

Domenica 10 maggio si svolgerà una passeggiata nel centro di Chieti con i cani del canile rifugio. L’evento è aperto a tutti e vedrà i cani, accompagnati dai volontari, percorrere le vie della città. L’iniziativa mira a favorire l’interazione tra i cani e i partecipanti, offrendo un’occasione di socializzazione e sensibilizzazione sulla tutela degli animali. La manifestazione si svolgerà durante tutta la giornata.

Domenica 10 maggio, si terrà una speciale passeggiata per le vie del centro di Chieti. Protagonisti i cani del canile rifugio che, insieme ai volontari, “sfileranno” per una domenica fuori dal comune.Tutti possono partecipare all’iniziativa e portare a spasso uno dei tanti ospiti del rifugio. Per.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

‘Adottami per un’ora’: a Salerno la passeggiata solidale con i cani del canileUna passeggiata sul lungomare, qualche carezza e la possibilità di cambiare il destino di un cane che aspetta una famiglia.

Pioggia incessante e il canile di Chieti chiede aiuto: cerca stalli per i caniL'allerta meteo e la pioggia incessante mette in ginocchio anche il canile rifugio di Chieti, che teme per i suoi cuccioli.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Passeggiate gratis in costume d'epoca nel centro storico di Vetralla; Municipi, oggi la sesta giunta itinerante nel Medio Levante. Sindaca Salis: Avviato iter per realizzazione dello skate park ai giardini Govi e al lavoro con FIPAV per centro federale di beach volley a Capo Marina; I 4 giorni della Festa dell’Europa: stand-up comedy, talk e passeggiate. Sabato la navetta per il centro; Le passeggiate culturali nel weekend del 1° maggio tra storia, arte, moda e cinema. Tutte le visite guidate.

Carlo e Camilla a Roma: passeggiata con gelato in centro per i realiRe Carlo e la regina Camilla, dopo l'incontro con le Camere riunite a Montecitorio, si sono allontanati dal Parlamento per una passeggiata in via degli Uffici del Vicario nel centro storico. Lì, ... repubblica.it

Vetralla, passeggiata in costume d’epoca nel centro storicoNewTuscia – VETRALLA – Un modo nuovo e coinvolgente per vivere il centro storico, trasformando una semplice visita in un’esperienza immersiva. È questa la proposta dell’Assessorato alla Cultura e al T ... newtuscia.it

Stamattina sono uscito di casa per la passeggiata quotidiana con il passo di chi affronta una piccola - facebook.com facebook